Есть первый титул в 2025-м! Александрова дожала скандальную украинку в драматичном финале

Казалось, до титула рукой подать. И тут у Екатерины случился затяжной спад, если не сказать провал. В следующих трёх геймах она выиграла всего-навсего два очка, и Ястремская, прибавившая и на подаче, и на приёме, и вообще в обменах, сравняла счёт — 3:3. В заключительной трети партии Александрова смогла навязать борьбу сопернице, но всё равно потерпела неудачу, не выиграв ни одного гейма. При этом в восьмом гейме у россиянки был брейк-пойнт, но она его не использовала. А украинка, сделав в девятом гейме третий брейк подряд, сравняла счёт по сетам — 6:3 за 46 минут.