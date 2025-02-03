Медведев борется за топ-5 в Роттердаме, Рыбакина — в Абу-Даби. Рейтинговые расклады недели

У мужчин главный турнир недели — Роттердам, хотя в Далласе тоже проходит ATP-500. Однако в связи с календарём, в котором дальше основные соревнования февраля расположены на Ближнем Востоке (Доха и Дубай), в США топы из иностранцев пока не торопятся — в сетке можно заметить только Каспера Рууда, а остальные либо американцы, либо середняки. Зато в Роттердаме сыграют и Алькарас, и Медведев, и Рублёв, и де Минор, и Руне, и Циципас, Хуркач… При этом действующий чемпион, Синнер, в Нидерланды не полетел, так что 500 очков у него сгорят. Правда, не сейчас, а неделей позже, поскольку в прошлом году Роттердам начинался 12 февраля. Благодаря этому тот же де Минор может на протяжении одной недели собрать у себя в рейтинге коллекцию из очков за два финала Роттердама. Рублёву здесь нужно подтвердить 100 очков за четвертьфинал, и он может выпасть из топ-10 в случае неудачи, а Медведев в прошлом году восстанавливался после выматывающего Australian Open, где с трудом добрался до финала через множество пятисетовиков, и с Роттердама снялся. Вернулся Даниил в тур в прошлом году только в самом конце февраля, набрав 200 очков за полуфинал Дубая, а сейчас до этого турнира он планирует сыграть Роттердам (500 за титул), Марсель (250) и Доху (500), так что у россиянина неплохие шансы набрать рейтинговые баллы и вернуться в топ-5, откуда он выпал после провала на АО. Собственно, стать пятым Медведев может уже на следующей неделе, но для этого ему нужно выиграть Роттердам, а Рууду — вылететь в Далласе не позже четвертьфинала.