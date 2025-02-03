Экс-вторая ракетка мира возвращается в теннис

«Я хочу сообщить вам волнующие новости. После 15 месяцев перерыва, связанного с моим малышом Петром, я возвращаюсь в теннис. Я очень соскучилась по игре. Планирую выступить в этом месяце на турнире в Остине, а после в Индиан-Уэллсе и Майами. Так что до скорых встреч», — заявила Квитова в видеообращении, опубликованном в Instagram*.