Чилийца грубо сбили с ног! Разгорелись скандалы на Кубке Дэвиса, где забанена Россия

«Да, я его задел. В момент сильных эмоций я совершил небольшую ошибку. После выигранного гейма я от радости побежал к скамейке и думал, что пробегу мимо, но он почему-то не отступил. Он видел, что я приближался, и в конце концов я в него врезался. Конечно, это отчасти моя вина, но мне кажется, он тоже преувеличивает. И поэтому решение судьи пошло в мою пользу. Не знаю, войдёт ли этот инцидент в учебники истории. У меня такое чувство, что чилийцы, должно быть, сейчас меня не очень любят», — приводит слова Зизу We love tennis.