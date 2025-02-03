Камбэк определил соперницу Рыбакиной на турнире в Абу-Даби

Первый сет остался за Картал — 6:3. Во втором сете Волынец вела 5:0, но почти позволила настигнуть себя сопернице — 4:5. Впрочем, она забрала партию — 6:4. В решающем сете Картал вела 2:1, 3:2, 4:3 но проиграла 6:4.