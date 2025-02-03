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Камбэк определил соперницу Рыбакиной на турнире в Абу-Даби

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 5) узнала соперницу по второму кругу турнира серии WTA-500 Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

5 февраля Рыбакина сыграет с американкой Кэти Волынец (№ 68), которая в первом круге обыграла британку Сонай Картал (№ 91).

Первый сет остался за Картал — 6:3. Во втором сете Волынец вела 5:0, но почти позволила настигнуть себя сопернице — 4:5. Впрочем, она забрала партию — 6:4. В решающем сете Картал вела 2:1, 3:2, 4:3 но проиграла 6:4.

Матч продолжался два часа и 34 минуты.

Напомним, Рыбакина является действующей победительницей этого турнира. Добавим, что общий призовой фонд турнира составляет свыше одного миллиона долларов (550 миллионов тенге). Рыбакина получила первый номер посева.