Камбэк определил соперницу Рыбакиной на турнире в Абу-Даби

5 февраля Рыбакина сыграет с американкой Кэти Волынец (№ 68), которая в первом круге обыграла британку Сонай Картал (№ 91).
Первый сет остался за Картал — 6:3. Во втором сете Волынец вела 5:0, но почти позволила настигнуть себя сопернице — 4:5. Впрочем, она забрала партию — 6:4. В решающем сете Картал вела 2:1, 3:2, 4:3 но проиграла 6:4.
Матч продолжался два часа и 34 минуты.
Напомним, Рыбакина является действующей победительницей этого турнира. Добавим, что общий призовой фонд турнира составляет свыше одного миллиона долларов (550 миллионов тенге). Рыбакина получила первый номер посева.