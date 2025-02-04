«Открой глаза!» Медведев пререкался с судьёй, но победил 39-летнего чемпиона ТБШ

В решающем сете Медведев шёл тем же путём, что и во второй партии. Россиянин сразу же сделал брейк, а потом сосредоточился на удержании подачи. Помогало и то, что Вавринка не мог избавиться от неточностей. Даниил был не против долгих обменов (а когда надо было, то и укорачивать не стеснялся) — ошибки 39-летнего швейцарца, по всей видимости, объяснялись тем, что он попросту устал и физически не мог найти достойного ответа на действия оппонента. В третьем гейме россиянин оформил второй брейк подряд. И даже 0:30 в начале четвёртого гейма не смутили Медведева. Его соперник даже до брейк-пойнтов не добрался — 4:0 в пользу Даниила. Прежнего напряжения в игре уже не было, и в седьмом гейме Медведев реализовал второй матчбол на приёме — 6:7 (8:10), 6:4, 6:1 за 2 часа 30 минут.