Медведев снова устроил шоу на корте. Победил, но подтвердил репутацию скандалиста

«Конечно, Стэн сейчас играет не на том уровне, на котором он был, когда выигрывал “Большие шлемы”, — продолжил Медведев. — Но Вавринка — отличный парень. Нам часто задают вопросы в духе, кто самый добрый теннисист. И я всегда забываю его назвать — хотя он один из самых скромных и приятных ребят в туре. Когда тебе 20 лет и ты только делаешь первые шаги во взрослом теннисе, в тебе много огня, и ты просто идешь вперед. Ты бесстрашен. Когда тебе 28, почти 29, — все по-другому. Во мне еще горит огонь, но он другой. Нужно стараться его поддерживать, поскольку запасы энергии малы, но они все еще сохранились. Когда ты проигрываешь в ранних раундах, нужно просто смотреть вперед. Потому что в будущем тебя ждет нечто большее».