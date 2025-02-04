Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в Румынии

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке (Румыния), призовой фонд которого составляет более 275 тысяч долларов.
В матче первого раунда турнира Потапова, посеянная под первым номером, обыграла представительницу Австрии Джулию Грабер (392-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:0. Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут.
Во втором круге Потапова сыграет против победительницы встречи Аранча Рус (Нидерланды) — Виктория Голубич (Швейцария).