Елена Рыбакина выступила с заявлением перед защитой титула

«Я прибыла в Абу-Даби два дня назад с Australian Open и быстро возобновила тренировки, чтобы адаптироваться к погоде и подготовиться к защите титула, который я выиграла в прошлом году. Я знаю, что конкуренция с этой элитной группой игроков будет жесткой, но я полна решимости выложиться по полной», — цитирует Рыбакину Emirates247.com.
5 февраля Рыбакина во втором круге соревнований сыграет с американкой Кэти Волынец (№ 68), которая в первом круге обыграла британку Сонай Картал (№ 91).
Напомним, Рыбакина является действующей победительницей этого турнира.
Добавим, что общий призовой фонд турнира составляет свыше одного миллиона долларов (550 миллионов тенге). Рыбакина получила первый номер посева.