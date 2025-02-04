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Елена Рыбакина выступила с заявлением перед защитой титула

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 5) рассказала о готовности защитить титул на турнире серии WTA-500 Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

«Я прибыла в Абу-Даби два дня назад с Australian Open и быстро возобновила тренировки, чтобы адаптироваться к погоде и подготовиться к защите титула, который я выиграла в прошлом году. Я знаю, что конкуренция с этой элитной группой игроков будет жесткой, но я полна решимости выложиться по полной», — цитирует Рыбакину Emirates247.com.

5 февраля Рыбакина во втором круге соревнований сыграет с американкой Кэти Волынец (№ 68), которая в первом круге обыграла британку Сонай Картал (№ 91).

Напомним, Рыбакина является действующей победительницей этого турнира.
Добавим, что общий призовой фонд турнира составляет свыше одного миллиона долларов (550 миллионов тенге). Рыбакина получила первый номер посева.