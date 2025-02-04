Елена Рыбакина выступила с заявлением перед защитой титула

«Я прибыла в Абу-Даби два дня назад с Australian Open и быстро возобновила тренировки, чтобы адаптироваться к погоде и подготовиться к защите титула, который я выиграла в прошлом году. Я знаю, что конкуренция с этой элитной группой игроков будет жесткой, но я полна решимости выложиться по полной», — цитирует Рыбакину Emirates247.com.