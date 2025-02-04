Рублёв в Роттердаме был спокоен как удав. Китаец лишь раз дошёл до брейк-пойнта

Павлюченкова доказала, что сейчас находится в лучшей форме, чем Кенин. У американской теннисистки за весь матч не было ни одного брейк-пойнта. Россиянке не всегда удавалось подать с первой попытки (61%), но если это получалось, то Анастасия почти не дарила сопернице шансов. На первой подаче она выиграла 23 очка из 25, то есть 92% — прекрасный результат. Так и получилось, что у Кенин не было шансов на приёме. Павлюченкова сыграла восемь геймов на подаче, и четыре из них были взяты под ноль. И если в первом сете россиянка ограничилась одним брейком, то во втором трижды взяла чужую подачу, в том числе принимая на матч. Встреча закончилась очень быстро — 6:3, 6:1 в пользу Анастасии всего за один час игрового времени.