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Определилась соперница Путинцевой на турнире за 500 миллионов

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 21) узнала соперницу по второму кругу турнира серии WTA-500 Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Она проведет первый матч на турнире с представительницей Чехии Маркетой Вондроушевой (№ 37), которая в первом круге победила британку Эмму Радукану (№ 56) — 6:3, 6:4. Матч продлился один час и 35 минут.

Матч Путрнцевой и Вондроушевой намечен на 5 февраля.

Добавим, что в рамках этого же турнира действующая обладательница трофея казахстанка Елена Рыбакина (№ 5) во втором круге сыграет с американкой Кэти Волынец (№ 68).

Добавим, что общий призовой фонд турнира составляет свыше одного миллиона долларов (550 миллионов тенге). Рыбакина получила первый номер посева.