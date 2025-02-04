Определилась соперница Путинцевой на турнире за 500 миллионов

Она проведет первый матч на турнире с представительницей Чехии Маркетой Вондроушевой (№ 37), которая в первом круге победила британку Эмму Радукану (№ 56) — 6:3, 6:4. Матч продлился один час и 35 минут.
Матч Путрнцевой и Вондроушевой намечен на 5 февраля.
Добавим, что в рамках этого же турнира действующая обладательница трофея казахстанка Елена Рыбакина (№ 5) во втором круге сыграет с американкой Кэти Волынец (№ 68).
Добавим, что общий призовой фонд турнира составляет свыше одного миллиона долларов (550 миллионов тенге). Рыбакина получила первый номер посева.