Экс первая ракетка мира Симона Халеп завершила карьеру. Ее подкосили травмы и дисквалификация

Результаты давались ей тяжело. «Я не ожидала, что вернуться будет так сложно. Я считала: знаю проблемы игроков и как должна тренироваться. Но вдруг мне стало сложно справляться с эмоциями перед матчами. Я всегда нервничала перед встречами, однако теперь возникает неприятное ощущение в животе. Во время матчей я была вялой. Не получались шаги к мячу, к углам. Как будто мозг не посылал ногам правильные сигналы. Я каждый день выхожу на корт и делаю то же, что и раньше. Но в матче все меняется. Я сыграла два турнира, и три дня у меня болели мышцы. Поэтому моя главная цель — выиграть несколько матчей и вернуть уверенность в себе», — говорила она в декабре.