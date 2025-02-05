Провал россиянок в Абу-Даби: Кудерметова уступила с 2 «баранками», Павлюченкова снялась

В решающем сете Касаткиной не удалось снизить количество ошибок. (За весь матч у неё оказалось 10 двойных, а у Крюгер — девять.) На старте партии соперницы обменялись брейками, потом какое-то время держали подачу, упустив шесть брейк-пойнтов на двоих, а в седьмом гейме Крюгер сделала решающий брейк — 4:3 в пользу американки. Касаткина, подавая в девятом гейме при 3:5, отыграла пять матчболов. Но уже в следующем гейме всё было кончено. Американка подала под ноль и вышла в четвертьфинал — 1:6, 7:5, 6:4 за 2 часа 21 минуту. Отметим, что в следующий понедельник первая ракетка России, не подтвердившая очки за прошлогодний финал, опустится на 12-е место в рейтинге WTA, потеряв одну строчку.