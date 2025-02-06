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Рыбакина за 29 минут учинила разгром на турнире за миллион долларов

Сегодня, 6 февраля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 5) вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: Robert Prange/Getty Images

В четвертьфинале она обыграла Онс Жабер (№ 33) из Туниса.

Первый сет остался за казахстанкой — 6:2, на него она затратила 29 минут. Во втором сильнее уже оказалась Жабер — 6:4. А в третьей партии удача сопутствовала Елене на тай-брейке — 7:6 (7:4).

Теннисистки провели на корте 2 часа и 15 минут. В ходе игры казахстанка сделала 3 эйса и совершила 5 двойных ошибок. Жабер выполнила 1 подачу навылет при 4 двойных ошибках.

Следующей соперницей Рыбакиной станет швейцарка Белинда Бенчич (№ 157), которая в ¼ финала прошла чешку Маркету Вондроушову (№ 37) — 7:5, 6:3.

Общий призовой фонд турнира — 1,064,510 долларов.

Рыбакина является действующей победительницей турнира в Абу-Даби.