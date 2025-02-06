Рыбакина за 29 минут учинила разгром на турнире за миллион долларов

В четвертьфинале она обыграла Онс Жабер (№ 33) из Туниса.
Первый сет остался за казахстанкой — 6:2, на него она затратила 29 минут. Во втором сильнее уже оказалась Жабер — 6:4. А в третьей партии удача сопутствовала Елене на тай-брейке — 7:6 (7:4).
Теннисистки провели на корте 2 часа и 15 минут. В ходе игры казахстанка сделала 3 эйса и совершила 5 двойных ошибок. Жабер выполнила 1 подачу навылет при 4 двойных ошибках.
Следующей соперницей Рыбакиной станет швейцарка Белинда Бенчич (№ 157), которая в ¼ финала прошла чешку Маркету Вондроушову (№ 37) — 7:5, 6:3.
Общий призовой фонд турнира — 1,064,510 долларов.
Рыбакина является действующей победительницей турнира в Абу-Даби.