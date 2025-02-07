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Саснович пробилась в полуфинал турнира WTA-250 в Румынии

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-250 в румынском городе Клуж-Напока с призовым фондом $275 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в четвертьфинале белоруска, занимающая 128-е место в мировом рейтинге, переиграла украинку Ангелину Калинину, у которой 49-я позиция в рейтинге WTA, — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3). В матче за выход в финал соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между российской теннисисткой Анастасией Потаповой (43-й номер мирового рейтинга) и немкой Эллой Зайдель (143). В 1/16 финала Саснович одолела в трехсетовом поединке испанку Джессику Бузас Манейро (58) — 6:7 (0:7), 7:5, 6:4, а затем обыграла в двух партиях канадскую теннисистку Марину Стакушич (99) — 6:3, 7:5.

В первом раунде парного разряда Александра Саснович и польская теннисистка Катажина Питер победили бельгийско-американский дуэт Кимберли Циммерман / Куинн Глисон — 6:2, 6:0, а в четвертьфинале также в двух партиях выиграли у британско-нидерландского тандема Мадлен Брукс / Изабель Ховерлаг — 6:3, 6:2.

Турнир Transylvania Open завершится 9 февраля.