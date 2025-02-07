Саснович пробилась в полуфинал турнира WTA-250 в Румынии

Сегодня в четвертьфинале белоруска, занимающая 128-е место в мировом рейтинге, переиграла украинку Ангелину Калинину, у которой 49-я позиция в рейтинге WTA, — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3). В матче за выход в финал соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между российской теннисисткой Анастасией Потаповой (43-й номер мирового рейтинга) и немкой Эллой Зайдель (143). В 1/16 финала Саснович одолела в трехсетовом поединке испанку Джессику Бузас Манейро (58) — 6:7 (0:7), 7:5, 6:4, а затем обыграла в двух партиях канадскую теннисистку Марину Стакушич (99) — 6:3, 7:5.