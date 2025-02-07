Сенсационным камбэком обернулся матч Рыбакиной на турнире за миллион долларов

В полуфинале она уступила швейцарке Белинде Бенчич (№ 157).
Первый сет остался за Рыбакиной — 6:3, второй с аналогичным счетом забрала Бенчич, а в третьей партии сильнее оказалась представительница Швейцарии — 6:4, тем самым сотворив камбэк.
Соперницы провели на корте 2 часа и 8 минут. Рыбакина отметилась 6 эйсами и 3 двойными ошибками, а на счету Бенчич 2 подачи навылет при 4 двойных ошибках.
В финале Бенчич сыграет с 51-й ракеткой мира из США Эшлин Крюгер, которая в другом полуфинале прошла чешскую теннисистку Линду Носкову (№ 39).
Общий призовой фонд турнира составляет 1,064,510 долларов. Рыбакина была победительницей прошлогоднего турнира в Абу-Даби.