Рублев проиграл Хуркачу в четвертьфинале турнира в Роттердаме

В третьем сете при счете 3:3 на подаче Рублева Хуркач заработал двойной брейк-пойнт, после чего россиянин от злости бросил ракетку на корт. По ходу матча он неоднократно эмоционально реагировал на неудачные розыгрыши, повышал голос. Ранее Рублев в интервью The Guardian признался, что после вылета в первом круге Уимблдонского турнира в 2024 году испытывал огромный стресс, у него возникло биполярное расстройство и сильное беспокойство. В прошлом сезоне теннисист не раз бил себя теннисной ракеткой по ходу матчей.