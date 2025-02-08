Рублев проиграл Хуркачу в четвертьфинале турнира в Роттердаме

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,2 миллиона евро.
Матч завершился поражением Рублева (10-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Хуркач занимает 21-е место в рейтинге ATP. Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты.
В третьем сете при счете 3:3 на подаче Рублева Хуркач заработал двойной брейк-пойнт, после чего россиянин от злости бросил ракетку на корт. По ходу матча он неоднократно эмоционально реагировал на неудачные розыгрыши, повышал голос. Ранее Рублев в интервью The Guardian признался, что после вылета в первом круге Уимблдонского турнира в 2024 году испытывал огромный стресс, у него возникло биполярное расстройство и сильное беспокойство. В прошлом сезоне теннисист не раз бил себя теннисной ракеткой по ходу матчей.
В полуфинале соперником Хуркача станет испанец Карлос Алькарас (3). Рублев выигрывал турнир в Роттердаме в 2021 году.