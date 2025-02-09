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Российским теннисистам указали гражданство на сайте турнира в Марселе

Российские теннисисты выступают на турнирах ATP в нейтральном статусе, но на сайте соревнований в Марселе рядом с фамилиями Медведева и Хачанова указали флаг России. Оба спортсмена в разные годы побеждали на этом турнире.

Источник: Reuters

У теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова на официальном сайте турнира во французском Марселе указали российское гражданство, хотя по правилам ATP они выступают в нейтральном статусе.

Рядом с фамилиями спортсменов в разделе жеребьевки поместили флаг России. Также национальность Медведева, побеждавшего на турнире в 2021 году, упомянута в новости от 31 января о получивших wild card участниках.

Хачанов и Медведев начнут выступление на турнире со второго круга.

Хачанов выиграл турнир в Марселе в 2018 году, еще один россиянин Андрей Рублев — в 2022-м.

Призовой фонд турнира, который пройдет с 10 по 16 февраля, превышает €760 тыс.