Четыре россиянки — во втором круге Дохи: Касаткина выиграла дерби 6:0, 6:0

Кудерметова-младшая провалила матч и получила две «баранки» — 6:0, 6:0 в пользу Касаткиной всего за 42 минуты. В первом сете Полина старалась что-то придумать, укорачивать, но не работало вообще ничего — слишком много ошибок. И только в третьем гейме второго сета Кудерметова наконец-то добралась хотя бы до геймболов — Касаткина к тому моменту уже вела 2:0. Но Полина проиграла и этот гейм, и четвёртый, в котором у неё был двойной брейк-пойнт. Последние два гейма Дарья забрала уверенно, отдав в них лишь по очку.