Возвращение Мирры и титульный шанс Медведева. Чего ждать от наших теннисистов на этой неделе?

На этой неделе внимание российских любителей тенниса приковано к Дохе и Марселю. В столице Катара борьбу за престижный «тысячник» продолжают четыре россиянки, включая первую и третью ракетки страны Дарью Касаткину и Мирру Андрееву (Диана Шнайдер и Анна Калинская неожиданно проиграли в первом круге). Во Франции в борьбу за трофей вступят Даниил Медведев и Карен Хачанов. Многолетний лидер нашего тенниса неудачно начал новый сезон, но вполне может реабилитироваться в Марселе, где Даниил «посеян» под первым номером и уже выигрывал этот турнир в 2021 году.
Две «баранки»
Анастасия Потапова, победившая на Transylvania Open, решила обойтись без экстренного перелета в Доху и снялась с Qatar Open-2025. Место 31-й ракетки мира заняла Полина Кудерметова, которая очень здорово смотрелась в начале сезона (дошла до финала в Брисбене и дебютировала в основной сетке Australian Open). В Дохе Полина не смогла пройти квалификацию, проиграв Алисии Паркс, но в статусе лаки-лузера сыграла против Дарьи Касаткиной.
Лучше бы она этого не делала. 21-летняя россиянка не смогла взять ни одного гейма против 12-й ракетки мира. Дарья выиграла матч с двумя «баранками» второй раз в карьере (реализовав 6/7 брейк-пойнтов, у Кудерметовой-младшей — 0/2). Ранее выиграть всухую Касаткиной удавалось на прошлогоднем Уимблдоне в матче с Юрико Миядзаки. В следующем круге она встретится с бывший россиянкой Элиной Аветисян. Ранее соперницы играли всего раз: в 2023 году в Берлине, и тогда сильнее в трех сетах оказалась Элина. Сейчас у 10 «сеяной» есть хорошая возможность сравнять счет в личном противостоянии.
Также в понедельник, 10 февраля, на корт Дохи вышла старшая сестра Полины Вероника Кудерметова. Победительница десяти турниров WTA встречалась с Магдой Линетт. В упорном соперничестве дело дошло до решающего сета, в котором польская теннисистка смогла дожать россиянку. Причем, уступая 3:5, Вероника сделала обратный брейк (4:5), но следом уступила свою подачу и матч. Далее Линетт предстоит играть со своей соотечественницей Магдаленой Френх.
Также за выход в ⅛ финала поборются Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева. Самый сложный соперник объективно у чемпионки Линца-2025, которая идет на серии из пяти побед подряд. Александровой предстоит играть с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. В личных встречах счет 4:3 в пользу белоруски. «Конечно, это будет сложное испытание, — поделилась своими мыслями от предстоящей дуэли Александрова после победы над Эммой Радукану (взяла реванш за поражение на двух тай-брейках AO-2025). — Арина играет потрясающе, она игрок топ-уровня. Я проиграла ей на US Open в прошлом году в трех сетах, так что, может быть, у меня будут шансы. Посмотрим».
Самсоновой играть с Еленой Остапенко из Латвии (2:2 — в личных встречах). Людмила выиграла два матча подряд у чемпионки «Ролан Гаррос» — 2017: на грунте Мадрида и харде Пекина. Теперь надо выиграть и третий раз подряд на харде Дохи.
Андреевой будет противостоять Ребекка Шрамкова. Представительница Словакии в первом круге легко переиграла Ангелину Калинину с Украины, а вот Мирра серьезно помучилась с Кэти Волынец. В своем первом матче после Australian Open 17-летняя россиянка отыграла сет и брейк. Хотя началось все для нее с брейка в первом же гейме. В случае победы над Шрамковой в ⅛ финала Андреева идет на Елену Рыбакину, а в четвертьфинале — на трехкратную действующую чемпионку Игу Свентек.
Удачный жребий?
Последний раз хотя бы две встречи подряд Медведев выиграл на «мастерсе» в Шанхае. В начале октября 2024-го он дошел до четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру. После этого Даниил проиграл в первом круге парижского «мастерса», уступил в двух из трех матчей на групповом этапе ATP Finals, а также выбыл во втором круге Australian Open и турнира в Роттердаме. Причем в Мельбурне и Нидерландах россиянин уступал соперникам, заметно уступающим в классе (Лернеру Тьену и Маттиа Беллуччи).
В Марселе есть возможность реабилитироваться. Если пойдет без сюрпризов, то до полуфинала Даниил не должен испытать серьезных проблем (хотя изначально сетка распределилась так, что в четвертьфинале россиянину, вероятнее всего, надо было играть с Джованни Мпетши Перрикаром, но обладатель одной из мощнейших подач в туре снялся с турнира). В полуфинале же Даниил вполне может сыграть против соотечественника Карена Хачанова, «посеянного» под третьим номером. Для выхода в эту стадию 28-летнему москвичу, вероятно, предстоит преодолеть сопротивление американца Себастьяны Корды.
Для Хачанова это будет третий турнир в 2025-м. В Гонконге он уступил в первом же матче экс четвертой ракетке мира Кеи Нисикори, а на Australian Open прошел дальше всех среди россиян в мужской сетке. Карен выиграл у Адриана Маннарино и Габриэля Диалло, но во вторую неделю его не пустил Алекс Микелсен.
С другой части сетки Open 13 Provence к полуфиналу будут двигаться Уго Умбер и Хуберт Хуркач.
Тимур Ганеев