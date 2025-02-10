Возвращение Мирры и титульный шанс Медведева. Чего ждать от наших теннисистов на этой неделе?

Также за выход в ⅛ финала поборются Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева. Самый сложный соперник объективно у чемпионки Линца-2025, которая идет на серии из пяти побед подряд. Александровой предстоит играть с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. В личных встречах счет 4:3 в пользу белоруски. «Конечно, это будет сложное испытание, — поделилась своими мыслями от предстоящей дуэли Александрова после победы над Эммой Радукану (взяла реванш за поражение на двух тай-брейках AO-2025). — Арина играет потрясающе, она игрок топ-уровня. Я проиграла ей на US Open в прошлом году в трех сетах, так что, может быть, у меня будут шансы. Посмотрим».