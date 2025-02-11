Победа за 29 минут и 5:0. Рыбакина выиграла матч в Дохе

Первую партию соперницы провели за 29 минут. Рыбакина выиграла этот отрезок матча со счетом 6:2. Второй сет Рыбакина начала уверенно, поведя — 5:0. Однако Стирнс вернула интригу — 5:4. Впрочем, казахстанка сумела забрать партию и выиграть матч — 6:4.