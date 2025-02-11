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Победа за 29 минут и 5:0. Рыбакина выиграла матч в Дохе

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№ 7) с победы стартовала на турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Ее соперницей во втором круге соревнований была американка Пайтон Стирнс (№ 47). Встреча завершилась победой казахстанки по итогам двух сетов.

Первую партию соперницы провели за 29 минут. Рыбакина выиграла этот отрезок матча со счетом 6:2. Второй сет Рыбакина начала уверенно, поведя — 5:0. Однако Стирнс вернула интригу — 5:4. Впрочем, казахстанка сумела забрать партию и выиграть матч — 6:4.

Встреча продлилась один час и 14 минут.

В третьем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Ребекка Шрамкова (Словакия) — Мирра Андреева (Россия).

Добавим, что вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 20) во втором круге уступила Линде Носковой из Чехии — 6:2, 6:3. Напомним, что в первом круге Путинцева одержала трудную победу над Моюкой Учижимой из Японии — 6:2, 6:7, 6:3.