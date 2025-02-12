Вот это сенсация! Александрова на «тысячнике» в Дохе выбила первую ракетку мира Соболенко

Если посмотреть на счёт, с которым Соболенко выиграла первый сет, можно подумать, что Арина взяла верх без особых проблем, — 6:3 за 51 минуту. Но это не так. В первой половине стартовой партии особого напряжения не было, и белоруска, сделав брейк в четвёртом гейме, повела 3:1. А вот дальше у неё начались проблемы. Александрова могла не раз и не два вернуть брейк. Следующие два гейма на подаче Соболенко с бесчисленными «ровно» оказались марафонскими. Россиянка имела семь шансов взять чужую подачу, но ни одного из этих брейк-пойнтов не использовала — где-то из-за успешных действий соперницы, где-то — из-за собственных ошибок. В восьмом гейме у Арины был сетбол на приёме, однако Екатерина спаслась. Ну, а в девятом гейме белорусская теннисистка всё же подала на сет.