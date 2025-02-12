Рыбакина за 26 минут учинила разгром на турнире за 3,6 миллиона долларов

В матче ⅛ финала Рыбакина встречалась с 46-й ракеткой мира Ребеккой Шрамковой из Словакии.
В первом сете Рыбакина вела 3:0, но все в итоге решилось на тай-брейке (7:6), где сильнее оказалась казахстанка (7:1).
Во второй партии, которая длилась 26 минут, Рыбакина отдала сопернице всего два гейма — 6:2.
Таким образом, счет личном противостоянии стал 1−2 в пользу Шрамковой.
Напомним, во втором круге Qatar TotalEnergies Open казахстанка разобралась с американкой Питон Стирнс (47-е место), а словачка сенсационно выбила россиянку Мирру Андрееву (15-е место).
Следующей соперницей Рыбакиной за выход в полуфинал турнира в Дохе станет победительница пары Линда Носкова (Чехия) — Ига Швентек (Польша).