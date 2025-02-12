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Рыбакина за 26 минут учинила разгром на турнире за 3,6 миллиона долларов

Лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 3,6 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

Источник: US Open

В матче ⅛ финала Рыбакина встречалась с 46-й ракеткой мира Ребеккой Шрамковой из Словакии.

В первом сете Рыбакина вела 3:0, но все в итоге решилось на тай-брейке (7:6), где сильнее оказалась казахстанка (7:1).

Во второй партии, которая длилась 26 минут, Рыбакина отдала сопернице всего два гейма — 6:2.

Таким образом, счет личном противостоянии стал 1−2 в пользу Шрамковой.

Напомним, во втором круге Qatar TotalEnergies Open казахстанка разобралась с американкой Питон Стирнс (47-е место), а словачка сенсационно выбила россиянку Мирру Андрееву (15-е место).

Следующей соперницей Рыбакиной за выход в полуфинал турнира в Дохе станет победительница пары Линда Носкова (Чехия) — Ига Швентек (Польша).