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Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромили первых сеяных во втором круге турнира в Дохе

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Источник: Bradley Kanaris/Getty Images

Во втором круге они одержали разгромную победу над первыми сеяными соревнований канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф — 6:2, 6:1.

Матч продолжался всего 57 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвертьфинале Мирра и Диана сыграют с победителями матча Суко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — Анна Данилина (Казахстан)/Ирина Хромачёва (Россия).