Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромили первых сеяных во втором круге турнира в Дохе

Матч продолжался всего 57 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.