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Янчук прокомментировал поражение Соболенко в Дохе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении первой ракетки мира Арины Соболенко от россиянки Екатерины Александровой во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе (6:3, 3:6, 6:7).

Источник: РИА "Новости"

«Главная причина поражения кроется в самой Соболенко. Она психологически неустойчивая, эмоциональная. У нее достаточно противоречивая игра — то треск, то блеск. Арина может смазать любой мяч ни с того ни с сего. Именно это мешает ей стать единоличным и бескомпромиссным лидером женского мирового тенниса. По своим игровым качествам она могла бы выиграть уже 50 “Больших шлемов”, но не получается. Срывается, мажет мячи без всяких на то оснований. Пока что это остается с ней», — сказал Янчук Legalbet.by.

В конце января Соболенко проиграла финал Australian Open. В решающем матче белорусская теннисистка уступила американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 6:2, 5:7.