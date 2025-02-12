Янчук прокомментировал поражение Соболенко в Дохе

«Главная причина поражения кроется в самой Соболенко. Она психологически неустойчивая, эмоциональная. У нее достаточно противоречивая игра — то треск, то блеск. Арина может смазать любой мяч ни с того ни с сего. Именно это мешает ей стать единоличным и бескомпромиссным лидером женского мирового тенниса. По своим игровым качествам она могла бы выиграть уже 50 “Больших шлемов”, но не получается. Срывается, мажет мячи без всяких на то оснований. Пока что это остается с ней», — сказал Янчук Legalbet.by.