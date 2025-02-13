Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Рыбакина сделала признание про матч с Игой Швентек

Cедьмая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче со второй ракеткой мира из Польши Игой Швентек в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

«Соперник, конечно, тяжелый. Я собираюсь сосредоточиться на себе и постараться быть агрессивной на корте. Это определенно самый сложный соперник на этом турнире. Надеюсь, у меня все получится», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Со своей стороны Швентек согласна со своей соперницей: «Несомненно, Елена опытный игрок. Нужно быть готовой на все 100%, чтобы победить ее. Я воспользуюсь своим опытом и вспомню последний матч, который мы провели. Это будет нелегко. Ожидаю тяжелую битву», — сказала полька.

Отметим, что Швентек является действующей чемпионкой турнира в Дохе.