Елена Рыбакина сделала признание про матч с Игой Швентек

«Соперник, конечно, тяжелый. Я собираюсь сосредоточиться на себе и постараться быть агрессивной на корте. Это определенно самый сложный соперник на этом турнире. Надеюсь, у меня все получится», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.
Со своей стороны Швентек согласна со своей соперницей: «Несомненно, Елена опытный игрок. Нужно быть готовой на все 100%, чтобы победить ее. Я воспользуюсь своим опытом и вспомню последний матч, который мы провели. Это будет нелегко. Ожидаю тяжелую битву», — сказала полька.
Отметим, что Швентек является действующей чемпионкой турнира в Дохе.