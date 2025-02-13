Елена Рыбакина сделала признание про матч с Игой Швентек

Со своей стороны Швентек согласна со своей соперницей: «Несомненно, Елена опытный игрок. Нужно быть готовой на все 100%, чтобы победить ее. Я воспользуюсь своим опытом и вспомню последний матч, который мы провели. Это будет нелегко. Ожидаю тяжелую битву», — сказала полька.