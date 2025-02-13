Что это было? Хачанов в Марселе взял лишь пять геймов у 96-й ракетки мира

В первом сете Хачанов так и не смог поймать нужный ритм, причём с каждым геймом это становилось всё очевиднее. На приёме у него вообще не было шансов — в таких условиях важно забирать все свои геймы. Но и с этим были проблемы. В четвёртом гейме Меджедович взял подачу россиянина, а в восьмом сделал это ещё раз (со второго сетбола) — 6:2 за 31 минуту. Процент попадания первой подачи у Карена составил 48%; кроме того, Хачанов закончил сет с пятью активно выигранными очками и 16 невынужденными ошибками.