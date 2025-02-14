Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал турнира в Катаре

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. За это время Шнайдер и Андреева допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. Хромачева и Данилина смогли реализовать два брейк-пойнта из четырех и допустили две двойные ошибки.