Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Дубае

Матч продолжался 1 час 58 минут. Российская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.