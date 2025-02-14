«Монстр, манипулятор, мясник». 74-летний теннисный функционер получил 10 лет за изнасилование

Во Франции завершился скандальный судебный процесс, по итогам которого бывший вице-президент Федерации тенниса страны Жан-Пьер Дартевель получил 10 лет тюрьмы. 74-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании спортсменки, которая почти на 50 лет младше его.
В чем обвинили мужчину
Истцом оказалась 25-летняя француженка Амандин Би — когда-то перспективная теннисистка. По ее словам, в период с 2016-го по 2018 год у нее произошло около 30 нежелательных контактов с Дартевелем. В 2016-м девушка была еще несовершеннолетней — на тот момент ей исполнилось лишь 17 лет. Также Амандин рассказала, что на фоне этого она несколько раз пыталась покончить с собой.
«Он брал мои руки и засовывал их в свои брюки. Я дважды убирала их, а он снова засовывал. Я могла думать только об одном: чтобы это закончилось. Я чувствовала отвращение к нему. Я боялась говорить об этом, держала все в себе и не знала, что делать», — вспоминала экс-теннисистка.
В зале суда также присутствовали родители девушки, которые тоже давали показания. «Узнав о происходящем, я подумал, что это невозможно. Он самовлюбленный извращенец, он обманул мою дочь. После этого я разорвал все связи с Лигой (был членом Теннисной лиги Франш-Конте. — Прим. “СЭ”) и ушел в отставку», — заявил отец пострадавшей.
Дартвель не согласен с вердиктом
Обвиняемый не согласен с приговором и собирается его оспорить, о чем заявила его адвокат Мари-Аликс Кану-Бернар. Помимо 10-летнего тюремного срока, мужчине запретили работать с несовершеннолетними. Несколько раз во время показаний пострадавшей он вскакивал с места и называл Амандин лгуньей. Однако ранее Дартевель не отрицал контакты с девушкой, но говорил, что между ними все было по обоюдному согласию, и даже называл их отношения двухлетним романом.
Жан-Пьер даже вспомнил, с чего начались их «отношения». По его словам, Амандин даже упрекала его в том, что он за ней не ухаживает. «Однажды она сказала мне, что ушла от своего парня, и мы поговорили о ее прежних отношениях, вот и все. А последние три дня я уже не понимаю, кто я. Монстр, манипулятор, мясник», — рассказал мужчина.
Уже не первый сексуальный скандал во французском теннисе
Для французского тенниса это уже не первый сексуальный скандал. Ранее теннисистка Анжелика Коши дала шокирующие признания, сказав, что ее бывший тренер Эндрю Геддес за годы совместной работы изнасиловал ее около 400 раз — на тот момент девушка была несовершеннолетней. В 2021-м его приговорили к 18 годам лишения свободы за насилие над четырьмя девочками в возрасте от 12 до 17 лет.
«Он насиловал меня трижды в день. В первую ночь он попросил пойти в его комнату, но я не пошла, тогда он пришел в мою. Это было еще хуже. Я была как в тюрьме, не могла выйти, когда хотела», — вспоминала Коши.
Егор Сергеев