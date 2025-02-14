«Монстр, манипулятор, мясник». 74-летний теннисный функционер получил 10 лет за изнасилование

Жан-Пьер даже вспомнил, с чего начались их «отношения». По его словам, Амандин даже упрекала его в том, что он за ней не ухаживает. «Однажды она сказала мне, что ушла от своего парня, и мы поговорили о ее прежних отношениях, вот и все. А последние три дня я уже не понимаю, кто я. Монстр, манипулятор, мясник», — рассказал мужчина.