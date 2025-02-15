Медведев впервые за полгода вышел в полуфинал — в Марселе. И обогнал Джоковича в рейтинге

Так Медведев впервые с октября 2024 года выиграл два матча подряд — тогда он дошёл до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае. И впервые с сентября того же года вышел в полуфинал — тогда Даниил добился этого результата на «пятисотнике» в Пекине. Кроме того, благодаря сегодняшней победе Медведев, восьмая ракетка мира, отыграет ещё одно место в рейтинге ATP и станет шестым — позади останется не только Алекс де Минор, которого Даниил обошёл чуть раньше, но и Новак Джокович, который опустится на седьмое место. В то же время подняться ещё выше россиянин пока не сможет, даже если завоюет титул в Марселе, потому что отставание от Каспера Рууда, идущего пятым, слишком велико.