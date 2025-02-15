В ВАДА прокомментировали мировое соглашение с Янником Синнером

«ВАДА признаёт, что Янник Синнер не имел намерения жульничать и что его контакт с клостеболом не принёс ему никаких преимуществ с точки зрения спортивных результатов, так как это произошло без его ведома из-за небрежности членов его команды.



Тем не менее, согласно Кодексу и прецедентам CAS, спортсмен несёт ответственность за небрежность своей команды. Учитывая уникальность обстоятельств данного случая, была признана оправданной трёхмесячная дисквалификация», — говорится в заявлении ВАДА.