Янник Синнер сделал первое заявление о дисквалификации на три месяца за допинг

«Это дело висело надо мной уже почти год, и процесс всё ещё длился бы долго, а решение, возможно, было бы вынесено только в конце года. Я всегда признавал, что несу ответственность за свою команду, и понимал, что строгие правила ВАДА являются важной защитой спорта, который я люблю. На этом основании я принял предложение ВАДА разрешить это разбирательство на основании санкции сроком на три месяца», — говорится в официальном пресс-релизе команды Синнера.