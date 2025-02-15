Кафельников назвал дисквалификацию Синнера плохим прецедентом: «Обычно в таких ситуациях дают год-два»

«Для меня данная история кажется странной. Сначала ничего не было, никакого наказания, а теперь вдруг на три месяца решили его отстранить. Этим они по крайней мере косвенно признали, что Синнер нарушил антидопинговые правила. Но как я и сказал, дело очень странное, ведь обсуждение было закрытое, никаких подробностей того, как выносился вердикт у нас нет, а есть лишь итог, что его отстраняют на три месяца.



Обычно в таких ситуациях дают год-два дисквалификации. По мне это какие-то внутренние игры, кто-то с кем-то договорился. Ни о какой справедливости в этом деле и речи не идет. Возможно, что просто на самом высоком уровне договорились, либо адвокаты сделали свое дело. Как по мне, это очень плохой прецедент для всех будущих историй, которые будут связаны с допингом», — сказал Кафельников «СЭ».