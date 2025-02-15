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А что, так можно было? Синнер отстранен за допинг лишь на 3 месяца — просто договорился с ВАДА

Удивительная ситуация.

Источник: AP 2024

ВАДА заключило соглашение об урегулировании дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, согласно которому теннисист согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Впервые в истории обладатель первой строчки АРТ дисквалифицирован за допинг

По условиям соглашения Синнер будет отбывать дисквалификацию с 9 февраля по 4 мая (в зачет идут четыре дня, отбытых спортсменом ранее, когда он находился под временным отстранением). Тренировки итальянец сможет возобновить 13 апреля.

За три месяца простоя Янник потеряет в рейтинге 2100 очков. Сейчас разрыв от второго места составляет 3695. Скорее всего, лидерство он удержит: вряд ли немец Александр Зверев начнет выигрывать все титулы подряд.

«ВАДА принимает объяснение спортсмена о причине нарушения антидопинговых правил… Воздействие клостебола не принесло никаких преимуществ для повышения производительности и произошло без его ведома в результате халатности членов его команды. Однако в соответствии с кодексом ВАДА спортсмен несет ответственность за халатность членов его окружения. Исходя из уникального набора фактов этого дела, трехмесячное отстранение считается надлежащим исходом дела», — говорится в сообщении.

Источник: Reuters

Синнер также прокомментировал решение заключить соглашение с ВАДА. Он отметил, что его мучила неизвестность по его допинговому делу, поэтому принял предложение о трехмесячном отстранении.

«Это дело нависало надо мной почти год, и процесс должен был затянуться еще дольше, так как решение планировали принять только в конце года. Я всегда принимал свою ответственность за команду и осознавал, что строгие правила WADA важны для защиты спорта, который я люблю. Поэтому я принял предложение WADA по урегулированию этого вопроса трехмесячным отстранением», — написал итальянец в социальных сетях.

После этого соглашения ВАДА отозвало свою апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Отделался легким испугом

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа 2024 года сообщило, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Итальянец избежал дисквалификации, но ВАДА тогда решило подать апелляцию в CAS. Организация хотела добиться отстранения Янника на срок от одного до двух лет.

«По мнению ВАДА, вывод об отсутствии вины или халатности не является правильным в соответствии с применимыми правилами. ВАДА намерено добиваться срока дисквалификации от одного до двух лет. Организация не требует аннулирования каких-либо результатов, за исключением тех, что уже были наложены трибуналом первой инстанции», — было указано в релизе от сентября 2024-го.

И теперь мы наблюдаем итог в виде «договорняка». С одной стороны, вроде как наказание есть, с другой — лишь его видимость. Возникает ощущение, что такой срок дисквалификации подобран специально, чтобы Янник пропустил минимум турниров.

Итальянец не полетит на американскую серию, на которой в прошлом году у итальянца и был обнаружен допинг, но успеет на «Ролан Гаррос», который пройдет с 25 мая по 8 июня, а также на грунтовый «Мастерс» в Риме. Он состоится с 7 по 18 мая и станет первым стартом Янника после дисквалификации. Ну, а дальше эта история забудется, будто бы ее и не было.

Синнеру 23 года, он возглавляет рейтинг ATP с июня 2024-го. Янник выиграл 19 турниров под эгидой организации и является победителем трех турниров «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии (2024, 2025) и Открытого чемпионата США (2024). В 2023 году итальянец стал обладателем Кубка Дэвиса.

Автор: Роман Кольцов