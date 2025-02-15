А что, так можно было? Синнер отстранен за допинг лишь на 3 месяца — просто договорился с ВАДА

Итальянец не полетит на американскую серию, на которой в прошлом году у итальянца и был обнаружен допинг, но успеет на «Ролан Гаррос», который пройдет с 25 мая по 8 июня, а также на грунтовый «Мастерс» в Риме. Он состоится с 7 по 18 мая и станет первым стартом Янника после дисквалификации. Ну, а дальше эта история забудется, будто бы ее и не было.