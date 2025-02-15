Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин Сафиуллин заменит дисквалифицированного за допинг Синнера на турнире в Дохе

В первом круге он сыграет против австралийца Алекса де Минаура.

Источник: Andy Cheung/Getty Images

ТАСС, 15 февраля. Россиянин Роман Сафиуллин заменит первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в основной сетке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В первом круге Сафиуллин сыграет против австралийца Алекса де Минаура, который получил второй номер посева. Российский теннисист будет выступать без номера посева.

15 февраля стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лидер рейтинга ATP Синнер достигли соглашения по делу о нарушении антидопинговых правил. Теннисисту предстоит отбыть трехмесячную дисквалификацию, он сможет вернуться к соревнованиям в начале мая. Ранее в WADA были намерены добиться отстранения Синнера сроком от года до двух, но после того как было достигнуто соглашение, отозвали апелляцию из Спортивного арбитражного суда.

Турнир в Дохе относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Соревнования пройдут с 17 по 22 февраля. Действующим победителем турнира является россиянин Карен Хачанов.