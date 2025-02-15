Россиянин Сафиуллин заменит дисквалифицированного за допинг Синнера на турнире в Дохе

ТАСС, 15 февраля. Россиянин Роман Сафиуллин заменит первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в основной сетке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В первом круге Сафиуллин сыграет против австралийца Алекса де Минаура, который получил второй номер посева. Российский теннисист будет выступать без номера посева.
15 февраля стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лидер рейтинга ATP Синнер достигли соглашения по делу о нарушении антидопинговых правил. Теннисисту предстоит отбыть трехмесячную дисквалификацию, он сможет вернуться к соревнованиям в начале мая. Ранее в WADA были намерены добиться отстранения Синнера сроком от года до двух, но после того как было достигнуто соглашение, отозвали апелляцию из Спортивного арбитражного суда.
Турнир в Дохе относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Соревнования пройдут с 17 по 22 февраля. Действующим победителем турнира является россиянин Карен Хачанов.