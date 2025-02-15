«Справедливости в теннисе нет». Кирьос — о 3-месячной дисквалификации Синнера

«Итак, WADA выступило и заявило, что это будет дисквалификация на 1−2 года. Очевидно, команда грешников сделала все возможное, чтобы просто пойти вперед и получить дисквалификацию на 3 месяца, не потеряв титулы, не потеряв призовые деньги. Виновен или нет? Печальный день для тенниса. Справедливости в теннисе не существует», — написал Кирьос.