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«Справедливости в теннисе нет». Кирьос — о 3-месячной дисквалификации Синнера

Известный австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал решение WADA дисквалифицировать первую ракетку мира Янника Синнера на 3 месяца за допинг.

Источник: Соцсети ATP

В марте прошлого года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе первая ракетка мира сдал две положительные допинг-пробы на метаболит клостебола, однако независимый трибунал Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признал спортсмена невиновным и не проявившим халатность. В октябре WADA подало апелляцию на решение ITIA в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Итак, WADA выступило и заявило, что это будет дисквалификация на 1−2 года. Очевидно, команда грешников сделала все возможное, чтобы просто пойти вперед и получить дисквалификацию на 3 месяца, не потеряв титулы, не потеряв призовые деньги. Виновен или нет? Печальный день для тенниса. Справедливости в теннисе не существует», — написал Кирьос.

Изначально WADA просило суд дисквалифицировать первую ракетку мира на срок от одного до двух лет и аннулировать все его результаты на турнире серии «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе.