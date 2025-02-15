«Справедливости в теннисе нет». Кирьос — о 3-месячной дисквалификации Синнера

В марте прошлого года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе первая ракетка мира сдал две положительные допинг-пробы на метаболит клостебола, однако независимый трибунал Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признал спортсмена невиновным и не проявившим халатность. В октябре WADA подало апелляцию на решение ITIA в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Итак, WADA выступило и заявило, что это будет дисквалификация на 1−2 года. Очевидно, команда грешников сделала все возможное, чтобы просто пойти вперед и получить дисквалификацию на 3 месяца, не потеряв титулы, не потеряв призовые деньги. Виновен или нет? Печальный день для тенниса. Справедливости в теннисе не существует», — написал Кирьос.
Изначально WADA просило суд дисквалифицировать первую ракетку мира на срок от одного до двух лет и аннулировать все его результаты на турнире серии «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе.