Профсоюз теннисистов обвинил WADA в необъективности решений по Синнеру

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Профсоюз профессиональных теннисистов (PTPA) обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и ведущие теннисные организации в необъективности и непоследовательности решений по итогам вердикта по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Яника Синнера.
В субботу WADA объявило о трехмесячной дисквалификации Синнера за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация будет длиться с 9 февраля до 4 мая 2025 года, исключая четыре дня, которые спортсмен отбыл ранее, находясь под временным отстранением. Синнер может вернуться к официальной тренировочной деятельности с 13 апреля 2025 года. WADA официально отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) оправдать Синнера, которая была подана 26 сентября. Итальянец заявил, что он принял предложение WADA о трехмесячной дисквалификации и урегулировании его допинг-дела, которое иначе могло тянуться до конца года.
«Вне зависимости от того, за кого вы болеете, несколько вещей сейчас очевидны. Эта “система” — никакая не система. Это клуб. Так называемый индивидуальный подход в действительности с трудом скрывает шитые белыми нитками дела, несправедливое обращение и непоследовательность решений», — говорится в заявлении PTPA, опубликованном на странице организации в соцсети X. «Это не просто разные решения для разных игроков. Это нехватка прозрачности, нехватка делопроизводства, нехватка последовательности. Нехватка доверия к этому алфавитному супу из организаций, отвечающих за руководство нашим спортом и спортсменами. Нехватка стремления со стороны ATP, WTA, турниров Большого шлема, ITIA и WADA реформировать и создать честную и открытую систему в будущем. Такая необъективность неприемлема для всех спортсменов и демонстрирует глубокое неуважение ко всему спорту и его болельщикам. Настало время поменять это. И мы будем это менять», — подчеркнули в PTPA.
Синнер в марте 2024 года сдал две положительные допинг-пробы на клостебол. После каждого положительного теста к нему применялась временная дисквалификация от ITIA. В обоих случаях Синнер успешно обжаловал временное отстранение и продолжал играть. WADA требовало дисквалификации спортсмена сроком от одного до двух лет.