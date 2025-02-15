Профсоюз теннисистов обвинил WADA в необъективности решений по Синнеру

«Вне зависимости от того, за кого вы болеете, несколько вещей сейчас очевидны. Эта “система” — никакая не система. Это клуб. Так называемый индивидуальный подход в действительности с трудом скрывает шитые белыми нитками дела, несправедливое обращение и непоследовательность решений», — говорится в заявлении PTPA, опубликованном на странице организации в соцсети X. «Это не просто разные решения для разных игроков. Это нехватка прозрачности, нехватка делопроизводства, нехватка последовательности. Нехватка доверия к этому алфавитному супу из организаций, отвечающих за руководство нашим спортом и спортсменами. Нехватка стремления со стороны ATP, WTA, турниров Большого шлема, ITIA и WADA реформировать и создать честную и открытую систему в будущем. Такая необъективность неприемлема для всех спортсменов и демонстрирует глубокое неуважение ко всему спорту и его болельщикам. Настало время поменять это. И мы будем это менять», — подчеркнули в PTPA.