«Это создаст прецедент». Медведев прокомментировал трёхмесячную дисквалификацию Синнера

«Я надеюсь, что это создаст прецедент, когда каждый сможет защитить себя, потому что если это будет невозможно, это будет странно. Я представляю, что у Синнера была дискуссия с ВАДА, чтобы добиться такого результата. В следующий раз игроки смогут обсудить подобные проблемы с ВАДА, и ВАДА скажет: “Мы нашли допинг, ты получаешь два года”, а ты ответишь: “Нет, я хочу один месяц”», — приводит слова Медведева с пресс-конференции Univers Tennis в соцсети X (ранее Twitter).