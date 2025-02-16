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«Это создаст прецедент». Медведев прокомментировал трёхмесячную дисквалификацию Синнера

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на новость о трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера по делу о клостеболе.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, 15 февраля, стало известно, что Синнер и ВАДА заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.

«Я надеюсь, что это создаст прецедент, когда каждый сможет защитить себя, потому что если это будет невозможно, это будет странно. Я представляю, что у Синнера была дискуссия с ВАДА, чтобы добиться такого результата. В следующий раз игроки смогут обсудить подобные проблемы с ВАДА, и ВАДА скажет: “Мы нашли допинг, ты получаешь два года”, а ты ответишь: “Нет, я хочу один месяц”», — приводит слова Медведева с пресс-конференции Univers Tennis в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом, Синнер пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде.