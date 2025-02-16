Губерниев сравнил допинг-дела первой ракетки мира и Валиевой

15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера, который провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но объяснил, что запрещенное вещество попало в его организм из-за обработки раны спреем. Первая ракетка мира получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).