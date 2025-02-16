Разгром за 33 минуты случился в первом матче Путинцевой

Она уступила 33-й ракетке мира из Чехии Линде Носковой. Первый сет казахстанка уступила за 33 минуты со счетом 2:6. Во втором навязала борьбу и все равно проиграла на тай-брейке — 6:7 (5:7).
Теннисистки провели на корте 1 час и 29 минут. В ходе игры Носкова сделала 7 эйсов и совершила 4 двойные ошибки, тогда как Путинцева выполнила 1 подачу навылет при 2 двойных ошибках.
Следующей соперницей Носковой станет победительница матча между россиянкой Дианой Шнайдер (№ 13) и полькой Магдаленой Фреш (№ 28).
Призовой фонд турнира составляет 3,654,963 долларов.