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Разгром за 33 минуты случился в первом матче Путинцевой

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№ 20) неудачно провела стартовый матч на турнире категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

Она уступила 33-й ракетке мира из Чехии Линде Носковой. Первый сет казахстанка уступила за 33 минуты со счетом 2:6. Во втором навязала борьбу и все равно проиграла на тай-брейке — 6:7 (5:7).

Теннисистки провели на корте 1 час и 29 минут. В ходе игры Носкова сделала 7 эйсов и совершила 4 двойные ошибки, тогда как Путинцева выполнила 1 подачу навылет при 2 двойных ошибках.

Следующей соперницей Носковой станет победительница матча между россиянкой Дианой Шнайдер (№ 13) и полькой Магдаленой Фреш (№ 28).

Призовой фонд турнира составляет 3,654,963 долларов.