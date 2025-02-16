«Пожизненная дисквалификация»: Елена Рыбакина узнала тревожные новости

Шквал обсуждений разразился после того, как Женская теннисная ассоциация (WTA) начала расследование в отношении хорватского тренера. В отчете подтверждаются обвинения в вербальном насилии со стороны Вукова, включая эпизод, когда он якобы назвал чемпионку Уимблдона-2022 «тупой» и сказал, что без него она до сих пор собирала бы картошку в России.