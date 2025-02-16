«Пожизненная дисквалификация»: Елена Рыбакина узнала тревожные новости

Стаббс утверждает, что она лично наблюдала, как специалист плохо обращался с натурализованной казахстанской в нескольких случаях.
Шквал обсуждений разразился после того, как Женская теннисная ассоциация (WTA) начала расследование в отношении хорватского тренера. В отчете подтверждаются обвинения в вербальном насилии со стороны Вукова, включая эпизод, когда он якобы назвал чемпионку Уимблдона-2022 «тупой» и сказал, что без него она до сих пор собирала бы картошку в России.
«Существуют контролирующие, манипуляционные отношения, которые становятся крайне токсичными. Елена находится в среде, которая ей не на пользу. Без сомнений. Честно говоря, его (Вукова) нужно навсегда дисквалифицировать в WTA! Он не должен работать ни с одной теннисисткой! Потому что у него такая манера общения!», — цитирует слова Стаббс Msports.
Несмотря на громкий скандал и отстранение Вукова, Рыбакина продолжает поддерживать своего тренера. Она отрицает обвинения, заявляя, что их профессиональные отношения остаются нормальными.