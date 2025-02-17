Полуфинальные титры: Александрова и Медведев не добрались до титулов

В Дохе Андреева и Шнайдер начинали с тяжелой победы над американками Алисией Крюгер и Джессикой Пегулой, а потом пошли встречи с дуэтами, которые в прошлом году претендовали на звание лучшей пары WTA. Сначала были сверхуверенно обыграны первые номера посева — канадки Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф. Тогда казалось, что титул в Катаре после такого наши обязаны забирать. В четвертьфинале Мирра и Диана спокойно взяли верх над москвичками Ириной Хромачевой и Анной Данилиной, которая представляет Казахстан. И вот встреча с итальянками. Именно Жасмин и Сара взяли в 2024-м награду лучшей пары, оставив позади и канадок, и Хромачеву с Данилиной, и еще три дуэта.