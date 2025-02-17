Полуфинальные титры: Александрова и Медведев не добрались до титулов

На прошедшей неделе представители российского тенниса не смогли взять титулы на турнирах в Дохе и Марселе. Ближе всех к заветной цели на супертурнире в Катаре подобрались Екатерина Александрова, которая провела один из лучших отрезков в карьере, Мирра Андреева и Диана Шнайдер (в парном разряде), а во Франции до ½ финала дошел Даниил Медведев. Однако там его остановил восходящая звезда мирового тенниса Хамад Меджедович из Сербии. Подробнее о выступлении наших топов — в материале «Известий».
Две победы над топ-5
Екатерина Александрова провела еще одну блестящую неделю после победы на турнире WTA-500 в австрийском Линце. В первых двух встречах в Дохе россиянка обыграла двух чемпионок турниров Большого шлема: в 1/32 финала без потери сета (6:3, 7:5) расправилась с британкой Эммой Радукану, а затем одержала яркую волевую победу (3:6, 6:3, 7:6) над Ариной Соболенко.
Пройдя первую ракетку мира из Белоруссии, Екатерина в ⅛ финала вышла на Элизе Мертенс, у которой выиграла в двух партиях (6:4, 6:2), а затем убрала со своего пути пятую сеяную Джессику Пегулу из США (4:6, 6:1, 6:1). Екатерина второй раз в карьере выбила на одном турнире двух соперниц из топ-5. Ранее ей это удалось в Майами в 2024-м (тогда прошла Игу Свентек и ту же Пегулу).
В ½ финала Александрову ждала еще одна представительница США Аманда Анисимова. Букмекеры до старта встречи отдавали предпочтение россиянке, считая ее фавориткой. Но закончилось всё сенсационным результатом.
Матч начался для Екатерины очень неудачно. Она сразу же отдала свою подачу, а затем проиграла еще три гейма подряд. Конечно, при счете 0:4 рассчитывать на победу в этом сете было уже тяжело. Александрова навязала борьбу и даже сделала брейк, но этих усилий оказалось недостаточно: Анисимова была активнее на корте, меньше ошибалась и одержала заслуженную победу.
Во второй партии россиянка так и не пришла в себя. Началось всё с 1:1, но затем Екатерина проиграла важный гейм на подаче Аманды: сначала упустила преимущество с 40:15, а после не реализовала еще два брейк-пойнта. Это и был переломный момент в матче. Дальше Анисимова уже практически не оставила никаких шансов и довела дело до заслуженной итоговой победы — 6:3, 6:3.
Отметим, что Анисимова в итоге выиграла трофей в Катаре, в финале обыграв Елену Остапенко из Латвии. Благодаря этому успеху Аманда прибавила сразу 23 позиции в рейтинге и теперь располагается на 18-м месте. Александрова поднялась на четыре строчки и теперь занимает 22-е место в рейтинге WTA.
Обидное поражение
Дуэт Мирры и Дианы — молодой во всех смыслах. Они начали играть вместе только в августе прошлого года на Олимпиаде в Париже. Но за эти пять совместных турниров они уже в третий раз встречаются с Эррани и Паолини. Началом противостояния стал финал летних Игр, где итальянки были сильнее на решающем тай-брейке — 2:6, 6:1, 10:7. Однако россиянки взяли реванш во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 7:5, 7:5.
В Дохе Андреева и Шнайдер начинали с тяжелой победы над американками Алисией Крюгер и Джессикой Пегулой, а потом пошли встречи с дуэтами, которые в прошлом году претендовали на звание лучшей пары WTA. Сначала были сверхуверенно обыграны первые номера посева — канадки Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф. Тогда казалось, что титул в Катаре после такого наши обязаны забирать. В четвертьфинале Мирра и Диана спокойно взяли верх над москвичками Ириной Хромачевой и Анной Данилиной, которая представляет Казахстан. И вот встреча с итальянками. Именно Жасмин и Сара взяли в 2024-м награду лучшей пары, оставив позади и канадок, и Хромачеву с Данилиной, и еще три дуэта.
Одиночный турнир в Катаре для всех четырех участниц полуфинального матча закончился довольно рано. Шнайдер остановилась в первом круге, Андреева — во втором, Паолини — в третьем, а Эррани вообще не попала в основную сетку, уступив в квалификации Веронике Кудерметовой. Так что вся четверка была настроена на реализацию своих амбиций в парном турнире.
Явного фаворита выделить было сложно. Возможно, чуть больше шансов отдавалось россиянкам. Девушки прибавляют с каждым турниром, выбили главных фаворитов в Дохе, да и последняя личная встреча с Сарой и Жасмин закончилась в их пользу. И первый сет остался за нашими девушками. У соперниц слабым звеном была Паолини, однако Эррани не давала команде развалиться. У Сары за плечами большая карьера и опыт. В парном теннисе она по-прежнему играет восхитительно. А ведь 37 — столько, сколько полных лет в сумме Мирре и Диане!
Эррани начала понемногу отвоевывать преимущество у сетки. Ее игра помогла итальянкам отыграть брейк в самой концовке первой партии. Вот только в следующем гейме наошибалась Паолини, и наши девушки все-таки оформили победу в сете.
Второй сет стартовал с брейка итальянок. Но россиянок это не расстроило. В конце партии уже они повели с брейком и Диана пошла подавать на матч. Здесь неожиданно наши девушки стали допускать несвойственные для обеих ошибки по этому матчу: у Мирры развалилась подача и пришла двойная, а Диана стала проваливаться в перехватах. Россиянки героически дожали соперниц до счета 40:40, получив первый матчбол, но в ответственный момент Шнайдер неудачно поставила ракетку.
Локомотивом у итальянок по-прежнему была Эррани, которая своей игрой у сетки запугала Андрееву. Несколько раз за матч Сара пробивала в тело Мирры. Конечно, после всех этих случаев она извинялась, но психологический осадок у россиянки явно остался. Андреева несколько раз не решалась на перехват, когда это было нужно, а когда все-таки вступала в перестрелку у сетки, то била не слишком настойчиво и надежно.
Тай-брейк второго сета наши девушки проиграли вчистую, хотя огрызнулись в конце. Возможно, это помогло собраться на самую напряженную часть матча. Теннисистки обменивались мини-брейками, а при счете 7:6 в пользу итальянок россиянки вроде бы окончательно перевернули всё в свою сторону. Пошли подача и игра Шнайдер на задней, вынуждающая соперниц ошибаться. Таким образом, Мирра и Диана заработали двойной матчбол (9:7). Вот только Паолини и Эррани не дрогнули. Камбэк начала Жасмин блестящим обводящим ударом, а затем Сара вновь показала себя настоящей королевой у сетки. Итальянки отыгрались за поражение в Мельбурне и снова повели в противостоянии с Андреевой и Шнайдер.
Обошел Джоковича
Даниил Медведев уверенно начал турнир в Марселе, обыграв Пьер-Юга Эрбера (6:2, 6:4) и Ян-Леннарда Штруффа (6:3, 6:2). В обоих матчах россиянин выглядел классно и казался серьезным фаворитом в матче против 96-й ракетки мира Хамада Меджедовича. К тому же перед полуфиналом у Медведева было преимущество в личных встречах. Даниил и Хамад ранее встречались лишь однажды: в мае 2024-го россиянин не без проблем одолел серба в третьем круге турнира в Риме (7:6, 2:6, 7:5).
Повторить тот успех не удалось. Игра для Медведева началась с брейка, однако преимущество развить не получилось — в следующем гейме чужую подачу забрал уже серб. Далее спортсмены продолжили идти вровень: Хамад периодически впечатлял мощной подачей (оформил в первом сете четыре эйса), Даниил же комфортнее себя чувствовал в долгих розыгрышах. Правда, в одном из них Меджедович заставил россиянина упасть — Даниил тянулся за мячом и оказался на корте.
При счете 3:3 сценарий матча слегка изменился: серб привычно забрал свою подачу, а следом оформил второй брейк — при 5:3 он выходил подавать с отличными шансами забрать первый сет. В ответственном гейме у Медведева не выдержали нервы: когда Хамад сделал счет 30:0, россиянин швырнул ракетку об корт — ее даже пришлось заменить. А Меджедович получил три сетбола и реализовал первый же.
Медведев был недоволен своей игрой и под конец сета постоянно ругался на свою команду. Главная статистическая катастрофа россиянина — процент выигранных мячей со вторых подач. В первом сете Даниил ни разу не набрал очки после них и немного уступил еще и по проценту после первой — 69 против 73.
Начало второй партии повторило старт первой — соперники вновь обменялись брейками: на какое-то время показалось, что на приеме каждому играть удобнее. Меджедович снова забрал гейм на подаче Даниила, а затем свой при счете 2:1 начал с проигранного очка. Однако Медведев не развил преимущество.
Во втором сете Даниил подавал не лучше, чем в первом: наконец стал забирать очки после розыгрыша второго мяча (40%), но практически перестал доставлять сопернику проблемы первым — выиграл лишь 46% розыгрышей при 83% у серба. Катастрофический разрыв. Неудивительно, что Хамад увеличил преимущество до 4:1, имея три брейк-пойнта.
К этому моменту россиянин как будто смирился с поражением — перестал демонстрировать эмоции и часто лишь обращался к тренеру Жилю Сервара, а также временами показывал вверх большой палец. Непонятно, это было ироничное обращение к штабу или оценка игры молодого оппонента. Меджедович же не отвлекался на проблемы Медведева и продолжал приближаться к победе и второму финалу во взрослой карьере. До конца матча Даниил забрал еще лишь один гейм и уступил 2:6 — матчбол Хамад впечатал в корт эйсом.
В Марселе Даниил заработал 100 очков и поднялся с седьмого на шестое место, обойдя Новака Джоковича. Теперь вся элита мужского тенниса встретится в Дохе. В первом круге Медведеву играть с соотечественником Кареном Хачановым.
Дмитрий Гарин