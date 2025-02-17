Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

А как же девочки: в списке самых высокооплачиваемых спортсменов не оказалось ни одной женщины

В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира только мужчины.

Источник: Reuters

На прошлой неделе издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Рейтинг, вполне ожидаемо, возглавил португальский футболист, нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его доход оценили в 260 млн долларов.

В числе самых дорогих спортсменов 2024 года есть представители разных видов спорта. Преимущественно там игроки в футбол, НБА, НФЛ, гольф и бокс. В общей сложности их доход составил 6,2 млрд долларов.

Однако в этом списке нет ни одной женщины. Даже самая высокооплачиваемая спортсменка, чемпионка Открытого чемпионата США по теннису Коко (Кори) Гауфф доходом в 30,4 миллиона долларов не вошла в топ-100. Последнюю строчку списка занял квотербек «Миннесотских викингов» Дэниел Джонс, который заработал за 2024 год 37,5 миллиона долларов.