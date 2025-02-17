А как же девочки: в списке самых высокооплачиваемых спортсменов не оказалось ни одной женщины

Однако в этом списке нет ни одной женщины. Даже самая высокооплачиваемая спортсменка, чемпионка Открытого чемпионата США по теннису Коко (Кори) Гауфф доходом в 30,4 миллиона долларов не вошла в топ-100. Последнюю строчку списка занял квотербек «Миннесотских викингов» Дэниел Джонс, который заработал за 2024 год 37,5 миллиона долларов.