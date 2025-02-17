Медведев на «пятисотнике» в Дохе готовится вернуться в топ-5. Рейтинговые расклады недели

Зато теперь проблем с этим точно не будет. Анисимова ураганом прошлась по всем соперницам в Дохе, кроме Марты Костюк в четвертьфинале, у которой выиграла только 6:4 в третьем сете — остальным Аманда не отдала ни партии. Благодаря титулу с 41-й строчки она поднялась на 18-ю, обновив личный рекорд — до того она не поднималась выше 21-й позиции. Правда, в Дубае у американки не пошло, она сразу уступила в дерби Маккартни Кесслер, которая в 25 лет только осваивается в туре, поскольку до того училась в университете и играла в теннис за него, не выступая в WTA. Но защищать Аманде практически нечего вплоть до канадского «тысячника» в августе, так что новое падение в рейтинге ей в ближайшее время не грозит — а сейчас нужно «переварить» громкую победу и идти дальше.