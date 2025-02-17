5 россиянок — во втором круге Дубая: Кудерметова вышла на Соболенко, Мирра тоже победила

Касаткина начала матч с брейка, но на этом её успехи в первом сете закончились. Первая подача у Дарьи шла (81% попадания), однако в розыгрышах значительно успешнее была соперница. Кырстя атаковала не только на подаче, но и на приёме, и россиянка не находила достойного ответа. И если поначалу Дарья хоть как-то сопротивлялась, то во второй половине партии не было и этого. В последних четырёх геймах Касаткина, собравшая лишь четыре виннера, взяла лишь по очку и получила скрытую «баранку» — 1:6 всего за 26 минут.