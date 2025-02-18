«Меня бы на четыре года отстранили». Бублик — о решении по допинг-делу Синнера

Иметь возможность договориться должны все. Нет же прозрачности никакой. Мы не понимаем, что там вообще происходит. Мне сидеть и рассуждать… Мне всё равно, он у меня «Шлемы» не забирает. Он меня обыграет, если употреблял, и, если не употреблял, тоже обыграет. Если бы я был в позиции, когда проиграл ему два-три финала «Шлема», то расстроился бы", — сказал Бублик в интервью BB Tennis.