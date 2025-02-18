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«Меня бы на четыре года отстранили». Бублик — о решении по допинг-делу Синнера

48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о трёхмесячной дисквалификации лидера ATP итальянца Янника Синнера за допинг.

Источник: Getty Images

"Если бы мы все могли договариваться так, как договаривается Синнер, было бы здорово. Если есть возможность договариваться, она должна быть предоставлена всем. Они же прямым текстом сказали, что договорились. Как? С кем? Тогда мы тоже можем договариваться? Мне кажется, меня бы на четыре года отстранили. И всех нас, вместе взятых.

Иметь возможность договориться должны все. Нет же прозрачности никакой. Мы не понимаем, что там вообще происходит. Мне сидеть и рассуждать… Мне всё равно, он у меня «Шлемы» не забирает. Он меня обыграет, если употреблял, и, если не употреблял, тоже обыграет. Если бы я был в позиции, когда проиграл ему два-три финала «Шлема», то расстроился бы", — сказал Бублик в интервью BB Tennis.