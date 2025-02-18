Рыбакина за 28 минут расправилась с сенсацией на турнире в Дубае

Во втором сете Рыбакина отдала сопернице два гейма (6:2). Встреча продолжалась час 17 минут. За это время казахстанка шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Учижимы три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.