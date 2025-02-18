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Рыбакина за 28 минут расправилась с сенсацией на турнире в Дубае

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,6 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

В матче второго раунда Dubai Duty Free Tennis Championships Рыбакина встречалась с 62-й ракеткой мира Моюкой Учижимой из Японии.

В первой партии казахстанка затратила 28 минут и выграла 6:3.

Во втором сете Рыбакина отдала сопернице два гейма (6:2). Встреча продолжалась час 17 минут. За это время казахстанка шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Учижимы три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Напомним, что Учижима пробилась в основную сетку через квалификацию, а в первом круге сотворила сенсацию, обыграв латвийку Елену Остапенко (№ 26) — 6:3, 6:3.

Следующей соперницей Рыбакиной в Дубае станет 10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса, которая во втором раунде она одержала легкую победу над бельгийкой Элисе Мертенс (31-й номер рейтинга) со счетом 6:2, 6:1.