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Шнайдер не вышла в третий круг турнира в Дубае

Шнайдер не вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Источник: Robert Prange/Getty Images

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер не смогла пробиться в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,6 миллиона долларов.

В матче второго круга Шнайдер (13-я ракетка мира) уступила Линде Носковой (35) из Чехии со счетом 6:7 (8:10), 6:4, 3:6. Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут.

Следующей соперницей Носковой станет победительница встречи между россиянкой Людмилой Самсоновой и американкой Джессикой Пегулой.

В другом матче второго раунда представляющая Казахстан Елена Рыбакина обыграла японку Моюку Утидзиму со счетом 6:3, 6:2.