Рыбакина «умоляла» Иванишевича остаться её тренером, несмотря на возвращение Вукова

Хорватский тренер Горан Иванишевич был ошеломлён решением Рыбакиной вернуть в команду Вукова в январе 2025 года. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что Рыбакина работала с Вуковым всё время, пока её тренировал Иванишевич, в том числе во время процесса найма, когда Иванишевич понимал, что будет единственным голосом в её команде.